В Одессе обнаружен швейный цех с вьетнамскими нелегалами

18:36 13 Август Киев, Украина

Нацполция Одесской области во время плановых проверок обнаружила подпольное производство, на котором трудились вьетнамские нелегалы.

Так, 12 августа в управление полицейские доставили 25 граждан Вьетнама, которые нарушили миграционное законодательство.

«В результате скрининга у девяти иностранцев зафиксирована высокая температура и их сразу передали в медицинские учреждения на карантин», - сказано в сообщении.

В результате проверок, уже принято 16 решений о принудительном возвращении указанных граждан в страну происхождения (Вьетнам) или третью страну с привлечением к административной ответственности по ст. 203 КУоАП.