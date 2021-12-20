В Одессе обнаружен швейный цех с вьетнамскими нелегалами

Нацполция Одесской области во время плановых проверок обнаружила подпольное производство, на котором трудились вьетнамские нелегалы.
Так, 12 августа в управление полицейские доставили 25 граждан Вьетнама, которые нарушили миграционное законодательство.
В результате проверок, уже принято 16 решений о принудительном возвращении указанных граждан в страну происхождения (Вьетнам) или третью страну с привлечением к административной ответственности по ст. 203 КУоАП.
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