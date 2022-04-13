В Одессе обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, среди изъятого противотанковые гранатометы

19:38 14 июля Киев, Украина





Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.



На место происшествия вызвали сотрудников управления взрывотехнической службы областной полиции. Сотрудники полиции совместно с СБУ обнаружили тайник с оружием недалеко от Клеверного моста в Одессе, среди изъятого – гранаты, запал УДЗ, противотанковые гранатометы и патроны различного калибра.Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.На место происшествия вызвали сотрудников управления взрывотехнической службы областной полиции.

Среди изъятого – три гранаты и семь корпусов от них, запал УДЗ, два противотанковых гранатомета и более 400 патронов различного калибра.



Арсенал правоохранители направили на экспертизу, а сведения по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.



Полицейские устанавливают происхождение всех предметов и лиц, причастных к их хранению. Согласно действующему законодательству, подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.