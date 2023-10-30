В Одессе нейтрализовали преступную группировку, которая переправляла уклонистов - СБУ

16:30 30 октября Киев, Украина





В рамках операции удалось задержать организатора этой банды во время "горячего" задержания. Он пытался вывезти двух уклонистов в непризнанное



За такие "услуги" этот злоумышленник получил общую сумму в размере 7 тысяч американских долларов от своих клиентов.



Следствие установило, что организатором этой группировки был ранее осужденный киевлянин, который имел судимость за наркоторговлю. Он привлек двух сообщников, жителей Приднестровья, для создания канала нелегальной миграции.



Для обнаружения уклонистов они создали специализированный Telegram-канал, администрировавшийся с территории Приднестровья. На этой онлайн-площадке преступники предлагали призывникам уйти от мобилизации путем нелегального пересечения границы и "гарантировали" им переправку в одну из европейских стран, обходя контрольно-пропускные пункты через "приднестровское" квазиобразование. Совместная спецоперация киберспециалистов Службы безопасности, Госпогранслужбы и Национальной полиции в Одесской области привела к нейтрализации международной преступной группировки, занимавшейся незаконной переправкой граждан призывного возраста через государственную границу.В рамках операции удалось задержать организатора этой банды во время "горячего" задержания. Он пытался вывезти двух уклонистов в непризнанное Приднестровье , используя свой собственный автомобиль.За такие "услуги" этот злоумышленник получил общую сумму в размере 7 тысяч американских долларов от своих клиентов.Следствие установило, что организатором этой группировки был ранее осужденный киевлянин, который имел судимость за наркоторговлю. Он привлек двух сообщников, жителей Приднестровья, для создания канала нелегальной миграции.Для обнаружения уклонистов они создали специализированный Telegram-канал, администрировавшийся с территории Приднестровья. На этой онлайн-площадке преступники предлагали призывникам уйти от мобилизации путем нелегального пересечения границы и "гарантировали" им переправку в одну из европейских стран, обходя контрольно-пропускные пункты через "приднестровское" квазиобразование.

Согласно следствию, организатор группировки использовал свой частный дом на границе Одесской области как "перевалочный пункт" для сбора уклонистов. Здесь они проходили инструктаж относительно времени и места нелегального перехода границы, а также отрабатывали действия в случае задержания правоохранителями.



В ходе обысков в местах пребывания организатора "схемы" были обнаружены следующие доказательства незаконной деятельности:

банковские карты и мобильные телефоны;

наличные деньги в иностранной валюте, полученные преступным путем.

Задержанному было предъявлено обвинение в совершении преступления согласно статьям 15 и 332 Уголовного кодекса Украины: незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения, включая содержание под стражей.



Расследование продолжается с целью привлечения всех виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.