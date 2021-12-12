В Одессе найдено тело женщины в мешке

09:21 17 Март Киев, Украина

В подвальном помещении одного из учебных заведений города Одессы, было обнаружено тело 83-летней женщины в полиэтиленовом пакете.

Об этом сообщает полиция региона.

"Тело гражданки с признаками насильственной смерти обнаружили в мешке у входа в подвальное помещение учебного заведения на улице Мариинской", - сказано в сообщении.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины. С пенсионеркой расправился ее собственный сын, сообщает полиция региона.

"83-летнюю местную жительницу лишил жизни собственный сын. 55-летний мужчина ударил мать топором по голове, одел на нее полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и задушил. Убедившись, что старушка не дышит, злоумышленник положил ее тело в мешок и отволок подальше от дома", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали дома. По его словам, он убил мать во время ссоры. Из-за чего произошел конфликт, не рассказывает.

В рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость мужчины, сообщили в ведомстве.