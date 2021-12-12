В Одессе найдено тело женщины в мешке

В подвальном помещении одного из учебных заведений города Одессы, было обнаружено тело 83-летней женщины в полиэтиленовом пакете.
Об этом сообщает полиция региона.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины. С пенсионеркой расправился ее собственный сын, сообщает полиция региона.
Подозреваемого задержали дома. По его словам, он убил мать во время ссоры. Из-за чего произошел конфликт, не рассказывает.
В рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость мужчины, сообщили в ведомстве.
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