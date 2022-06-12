В Одессе любителям откровенного секса на пляже вручили повестки в армию

09:17 12 июня Киев, Украина

Об осторожности во время отдыха у воды предупреждали и в мирное время, а во время войны море стало еще опаснее. Впрочем, "кому война, а кому…". В одном из пляжных клубов Одессы в субботу, 11 июня, мужчина и девушка занялись сексом на глазах у людей. Вскоре им вручили повестки в армию. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Так, по данным очевидцев, инцидент произошел в клубе Public Beach&Club.

"Участники непристойного действия в одном из заведений отдыха Одессы готовятся пройти медицинскую комиссию. Она определит не только состояние их здоровья после соответствующих общих процедур. Осмотр врачей состоится в связи с получением этими горе-отдыхающими повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки", - написал Братчук.

А на одном из пляжей в Одесской области подорвался отдыхающий. В результате инцидента он погиб.

"Менее часа назад погиб человек, отдыхая на пляже на черноморском побережье Одесской области…Подорвался на мине. Я не знаю, сколько еще нужно повторять тем, кто пытается стать главным кандидатом на премию Дарвина", - отметил Сергей Братчук.

По его словам, все пляжи заминированы, а в море есть российские мины и не только российские.

В оперативном командовании Юг уточнили, что на мине подорвался мужчина.

"Семья, несмотря на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

О других пострадавших не сообщается.