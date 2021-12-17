В Одессе горел высотный жилой комплекс: эвакуировали 55 человек

12:51 13 Апрель Киев, Украина

В одесском жилом комплексе Апельсин, на 24-м этаже многоэтажного жилого дома, произошел пожар. Погибших и пострадавших нет.
 
Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 13 апреля.

Указано, что информация о возгорании поступила в 07:11 утра. На месте спасатели выяснили, что вспыхнул офис на 24-м этаже многоэтажного жилого дома по адресу ул. Среднефонтанская, 35.

Подразделения работали по повышенному номеру вызова Пожар 1 Бис. Спасатели ликвидировали пожар в 08:07 на площади 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Из здания по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 55 человек.

От ГСЧС привлекались 13 единиц техники и 50 человек личного состава.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, из-за пожара в ЖК Апельсин на дорогах в районе ЧП образовались гигантские заторы. Полицейские перекрыли улицу.