В Одессе есть "прилет" по объекту инфраструктуры - ОВА
11:37 17 ноября Киев, Украина
Утром 17 ноября по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в нескольких городах прозвучали взрывы, в Одессе есть "прилет" по объекту инфраструктуры
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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!" - написал Марченко в Telegram.
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