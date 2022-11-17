В Одессе есть "прилет" по объекту инфраструктуры - ОВА

"Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!" - написал Марченко в Telegram.