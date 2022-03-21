В Одессе автомобиль влетел в АЗС. Произошло возгорание двигателя

Полицейскому патрулю удалось предупредить возгорание АЗС и последующий взрыв. ДТП случилось в Одессе, по словам очевидцев в аварии виноват водитель другого автомобиля.
Возгоранию и взрыву помешали патрульные, которые ехали позади машины и заметили, что водитель потерял управление. Полицейский сразу выскочил с огнетушителем и начал тушить двигатель, с которого уже валил дым. Пришли на помощь и работники АЗС, поэтому трагедии не произошло.
По данным полиции, 24-летний водитель потерял управление и слетел с дороги, когда на скорости перестраивался в другой ряд. По словам очевидцев, осуществить планируемый маневр ему помешало другое авто.
Возгоранию и взрыву помешали патрульные, которые ехали позади машины и заметили, что водитель потерял управление. Полицейский сразу выскочил с огнетушителем и начал тушить двигатель, с которого уже валил дым. Пришли на помощь и работники АЗС, поэтому трагедии не произошло.
По данным полиции, 24-летний водитель потерял управление и слетел с дороги, когда на скорости перестраивался в другой ряд. По словам очевидцев, осуществить планируемый маневр ему помешало другое авто.
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