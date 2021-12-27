В общежитиии ВСУ «Десна» прогремел взрыв

На территории 169-го военного учебного центра «Десна» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в результате пренебрежения мерами безопасности со стороны военнослужащих 24 августа произошел взрыв.
На месте происшествия работает следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе.
Взрыв произошел около 17:30, кроме погибшего пострадали еще двое военных, получивших ранения различной тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в госпиталь.
Как сообщалось ранее, в Мариуполе произошел взрыв гранаты в одном из частных жилых домов в Кальмиусском районе. В результате взрыва смертельные осколочные ранения получил мужчина 1961 года рождения.
На месте происшествия работает следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе.
Взрыв произошел около 17:30, кроме погибшего пострадали еще двое военных, получивших ранения различной тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в госпиталь.
Как сообщалось ранее, в Мариуполе произошел взрыв гранаты в одном из частных жилых домов в Кальмиусском районе. В результате взрыва смертельные осколочные ранения получил мужчина 1961 года рождения.
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