В общежитиии ВСУ «Десна» прогремел взрыв

08:30 25 Август Киев, Украина

На территории 169-го военного учебного центра «Десна» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в результате пренебрежения мерами безопасности со стороны военнослужащих 24 августа произошел взрыв.

На месте происшествия работает следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе.


Взрыв произошел около 17:30, кроме погибшего пострадали еще двое военных, получивших ранения различной тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в госпиталь.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе произошел взрыв гранаты в одном из частных жилых домов в Кальмиусском районе. В результате взрыва смертельные осколочные ранения получил мужчина 1961 года рождения.