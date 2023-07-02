В ночь на воскресенье над Украиной уничтожено 11 целей - Воздушные силы

Сегодня ночью над Украиной вновь звучал сигнал воздушной тревоги. По сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 июля Украина была атакована иранскими ударными дронами типа Shahed и крылатыми ракетами "Калибр". Все выпущенные российскими агрессорами цели были уничтожены.
Указано, что пуски восьми "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, а трех крылатых ракет Калибр - из акватории Черного моря.
Силы ПВО работали в разных регионах Украины – в зонах ответственности воздушных командований Юг, Восток и Центр.
Напомним, сегодня ночью в Киеве прогремели взрывы. Позже столичные власти заявили, что силы ПВО сбили ударные беспилотники россиян.
Сегодня стало известно о последствиях российской атаки в Киевской области. Об этом Киевская ОВА сообщила утром 2 июля.
В результате российской атаки пострадал житель одного из домов – у мужчины ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время оперативные группы в Киевской области продолжают фиксировать последствия ночной атаки.
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