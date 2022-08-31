В ночь на 5 августа россияне обстреляли два района Днепропетровщины

Ночью 5 августа войска рф обстреляли из разных видов оружия Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
По Мировской общине враг ударил ракетой X-59. Есть разрушения жилья, выведен из строя газовод. По предварительным данным - без пострадавших.
Криворожский район оккупанты атаковали Ураганами и ствольной артиллерией. Под огонь попали Карповская и Зеленодольская общины.
Криворожский район оккупанты атаковали Ураганами и ствольной артиллерией. Под огонь попали Карповская и Зеленодольская общины.
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