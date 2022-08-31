В ночь на 5 августа россияне обстреляли два района Днепропетровщины

09:04 05 августа Киев, Украина

Ночью 5 августа войска рф обстреляли из разных видов оружия Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"По Никополю враг дважды попал из Градов. В город прилетели 40 реактивных снарядов. Повреждены до десяти частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии - уничтожен автобус и несколько автомобилей. Людей, к счастью, не задело", - уточнил губернатор.

По Мировской общине враг ударил ракетой X-59. Есть разрушения жилья, выведен из строя газовод. По предварительным данным - без пострадавших.



Криворожский район оккупанты атаковали Ураганами и ствольной артиллерией. Под огонь попали Карповская и Зеленодольская общины.