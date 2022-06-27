В ночь на 27 июня оккупант нанес ракетный удар по Одесчине

13:57 27 июня Киев, Украина

Армия рф в ночь на 27 июня ракетным ударом по жилому кварталу одного из приграничных сел Одесского района повредили 65 домов граждан.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.



Из 65 частных домов четыре полностью уничтожены огнем.



По предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей – 3-х летние близнецы.



ОГП отмечает, что какие-либо военные объекты рядом отсутствуют.



По предварительным данным, обстрел совершен крылатой ракетой Х-22.