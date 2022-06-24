В ночь на 24 июня оккупант ударил по Запорожской области

07:16 24 июня Киев, Украина

Ночью войска рф обстреляли из РСЗО территорию Запорожской области.

Об этом сообщила Запорожская военная администрация в Telegram.

"Предварительно повреждены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра",- говорится в сообщении.

В ЗОВА добавили, что информацию по разрушениям и пострадавшим уточняют. На месте работают спасатели.