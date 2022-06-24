В ночь на 24 июня оккупант ударил по Запорожской области
07:16 24 июня Киев, Украина
Ночью войска рф обстреляли из РСЗО территорию Запорожской области.
Об этом сообщила Запорожская военная администрация в Telegram.
"Предварительно повреждены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра",- говорится в сообщении.
В ЗОВА добавили, что информацию по разрушениям и пострадавшим уточняют. На месте работают спасатели.
"В областном центре "прилетов" пока не зафиксировано", - отметили в администрации.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии