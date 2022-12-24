В ночь на 24 декабря оккупанты обстреляли Запорожье и Днепропетровщину

Войска рф в ночь на 24 декабря ударили ракетами по пригороду Запорожья, разрушена гимназия. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По словам Старуха, раненых среди людей нет.
Напомним, в Запорожской области россияне обстреляли 18 населенных пунктов.
В ночь на 24 декабря Оккупанты массированно обстреляли Днепропетровщину. Враг выпустил по региону более 60 снарядов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, россияне применили Грады, Ураганы и тяжелую артиллерию. Под ударом оказались три общины - Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская.
В Марганце повреждены гаражи, авто промышленного предприятия и имущество садового общества. В других общинах разбиты линии электропередач. Последствия обстрелов еще уточняются.
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