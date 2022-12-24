В ночь на 24 декабря оккупанты обстреляли Запорожье и Днепропетровщину

10:30 24 декабря Киев, Украина

Войска рф в ночь на 24 декабря ударили ракетами по пригороду Запорожья, разрушена гимназия. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью враг ударил ракетами по пригороду Запорожья. Несколько из них попали в гимназию в Степнянской общине. Также пострадали дома рядом", - отметил он.

По словам Старуха, раненых среди людей нет.

Напомним, в Запорожской области россияне обстреляли 18 населенных пунктов.

В ночь на 24 декабря Оккупанты массированно обстреляли Днепропетровщину. Враг выпустил по региону более 60 снарядов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, россияне применили Грады, Ураганы и тяжелую артиллерию. Под ударом оказались три общины - Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская.

В Марганце повреждены гаражи, авто промышленного предприятия и имущество садового общества. В других общинах разбиты линии электропередач. Последствия обстрелов еще уточняются.