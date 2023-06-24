В ночь на 22 июля под ракетным ударом оказались три района Днепропетровщины

10:24 22 июля Киев, Украина

Российская армия ночью накрыла огнем Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом 22 июля сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпущено до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Имеются порывы газовода и водовода. Разрушен железнодорожный путь. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно", - отметил губернатор.

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В Апостолово зафиксировано семь "прилетов".

"Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, восемь человек ранены. Информация уточняется", - подчеркнул Резниченко.

Как уточнил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в Никополе погибла женщина 1962 года рождения. Обстрел города производился через реку Днепр из оккупированного Энергодара Запорожской области.