В ночь на 22 июля под ракетным ударом оказались три района Днепропетровщины

Российская армия ночью накрыла огнем Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Об этом 22 июля сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В Покровской общине враг ударил по складам. Разбит трансформатор, в результате чего в нескольких селах нет света.
Зеленодольская община подверглась атаке из ствольной артиллерии. Пострадал частный дом - в нем потушили пожар.
В Апостолово зафиксировано семь "прилетов".
Зеленодольская община подверглась атаке из ствольной артиллерии. Пострадал частный дом - в нем потушили пожар.
В Апостолово зафиксировано семь "прилетов".
Как уточнил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в Никополе погибла женщина 1962 года рождения. Обстрел города производился через реку Днепр из оккупированного Энергодара Запорожской области.
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