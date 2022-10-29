В Никополе СБУ задержала российского агента-наводчика

11:29 29 октября Киев, Украина

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Днепропетровской области. Мужчина собирал информацию о подразделениях сил обороны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в субботу, 29 октября.

"Среди основных его задач было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта", - говорится в сообщении.

Злоумышленник также корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю: по объектам энергетической инфраструктуры. После этого, он отчитывался оккупантам о последствиях воздушных атак.

Российский агент ездил по территории района и скрыто наблюдал за объектами. Собранную информацию он передавал захватчикам через анонимные мессенджеры в виде фотографий с подробным описанием.

Во время обысков по месту жительства агента россии правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с московским «куратором».

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 - Государственная измена, совершенное в условиях военного положения - Уголовного кодекса Украины.

Предатель ныне находится под стражей. Правоохранители проводят следственно-оперативные действия.

Как уже сообщалось, правоохранители проверяют критические объекты инфраструктуры Украины на предмет наличия среди сотрудников людей, которые потенциально могут работать с врагом.