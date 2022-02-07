В Николаевской области правоохранители разоблачили женщину, которая снимала своих маленьких детей в порно

15:03 07 Февраль Киев, Украина





Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. На Николаевщине 30-летняя женщина со своей 17-летней знакомой снимала несовершеннолетних детей в порно и продавала секс-контент в интернете Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Правоохранителям поступила информация от иностранных коллег о распространении в сети Интернет фото - и видеоматериалов порнографического характера, созданных с участием двух малолетних девочек, вероятно из Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия 30-летняя женщина привлекла к съемкам в порно своих детей.

“Злоумышленницы придумывали секс-сценарии и заставляли детей принимать в этом участие. Видеоконтент распространяли за деньги через Интернет", – добавили в пресс-службе.

В настоящее время женщине и ее сообщнице сообщено о подозрении в изготовлении, распространении, сбыте детской порнографии и в принуждении малолетних к участию в создании детской порнографии, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 301-1 УК Украины) и решается вопросы по избранию мер.



Напомним, в январе текущего года правоохранители установили личности 23 человек, которые производили, распространяли и сбывали в сети детское порно.



Для разоблачения злоумышленников правоохранители провели 27 обысков в рамках операции под названием Паутина и изъяли более 10 терабайтов противоправного контента и компьютерную технику.



О подозрении сообщили лишь двум злоумышленникам. Одна из них – жительница Черкасс, которая снимала порно со своими шестилетней и восьмилетней дочерьми и продавала ролики в сети. Злоумышленница также предлагала знакомому насиловать детей за деньги. В настоящее время женщину задержали.



Еще об одном подозрении сообщили жителю Киева. Тот насиловал пятилетнюю дочь своей знакомой и снимал это на видео.