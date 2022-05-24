В Николаевской области из-за обстрелов оккупантов ранения получили 15 гражданских

16:54 24 мая Киев, Украина

Российские военнослужащие обстреляли Николаевскую область, в результате за минувшие сутки 15 человек получили ранения разной степени тяжести.



Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева .

“Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось городу Николаеву и населенным пунктам на границе с Херсонской областью. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет”, – отметила чиновник.

По словам председателя облсовета, всех пострадавших доставили в медучреждения, они получают необходимую помощь.



В общей сложности по состоянию на утро 24 мая в николаевских больницах находятся 162 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.



