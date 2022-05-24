В Николаевской области из-за обстрелов оккупантов ранения получили 15 гражданских

Российские военнослужащие обстреляли Николаевскую область, в результате за минувшие сутки 15 человек получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева .
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева .
По словам председателя облсовета, всех пострадавших доставили в медучреждения, они получают необходимую помощь.
В общей сложности по состоянию на утро 24 мая в николаевских больницах находятся 162 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.
В общей сложности по состоянию на утро 24 мая в николаевских больницах находятся 162 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.
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