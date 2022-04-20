В Николаевской области бушевала стихия, выпал град размером с куриное яйцо

11:49 21 июля Киев, Украина

В городе Южноукраинск, Николаевской области разыгралась настоящая стихия, начался ливень, шквальный ветер и выпал град размером с куриное яйцо.

Как известно, 20 июля в области ожидались гроза, дождь, порывы ветра 15-20 м/с, местами град (и уровень опасности – желтый). На 21 июля на Николаевщине также объявили штормовое предупреждение.

Спасателям Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области пришлось ликвидировать последствия непогоды в Первомайском и Вознесенском районах.

Кроме того, сильный ветер повалил дерево на трассе возле Южноукраинска, из-за чего там возникла большая автомобильная пробка.

В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области сообщили, что 20 июля спасатели ликвидировали последствия непогоды в Первомайском и Вознесенском районах. Как и предупреждали синоптики, на севере области «накрыл» циклон. Из-за сильных порывов ветра и ливня произошло падение деревьев и веток, которые перекрыли автодорогу Н-24 «Благовещенское-Николаев» в нескольких местах, а также трассы М-05 «Киев-Одесса», Р-75 Александровка-Первомайск-Балта. Аварийно-спасательные отделения 6-й, 18-й, 23-й, 25-й государственных пожарно-спасательных частей распилили ветви и стволы, и обеспечили дальнейшее движение транспортных средств.