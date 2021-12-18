В Николаевской области 19-летнего парня насмерть придавило бетонной плитой
09:32 24 Март Киев, Украина
Во время разборки неэксплуатируемого заброшенного здания погиб 19-летний парень, 60-летний мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС
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"В 14:22 по экстренному номеру "101", от сотрудников Казанковского отделения Новобугского отдела Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что за пределами пгт Казанка, во время разбора здания, которое не эксплуатируется, произошло его разрушение. В результате падения железобетонной плиты погиб подросток 19 лет, а мужчина 1960 г.р. получил многочисленные тяжелые травмы. Пострадавший до прибытия спасателей был доставлен в больницу", - сказано в сообщении.
Сотрудники 17 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на автомобиле САРМ-Л с помощью бензореза и гидравлического инструмента деблокировали из-под обломков тело погибшего. Дополнительно привлекался автокран и погрузчик MANITOU ЧП "Ильницкий".
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