В Николаевской области 19-летнего парня насмерть придавило бетонной плитой

Во время разборки неэксплуатируемого заброшенного здания погиб 19-летний парень, 60-летний мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.

"В 14:22 по экстренному номеру "101", от сотрудников Казанковского отделения Новобугского отдела Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что за пределами пгт Казанка, во время разбора здания, которое не эксплуатируется, произошло его разрушение. В результате падения железобетонной плиты погиб подросток 19 лет, а мужчина 1960 г.р. получил многочисленные тяжелые травмы. Пострадавший до прибытия спасателей был доставлен в больницу", - сказано в сообщении.