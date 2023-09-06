В Николаеве задержали офицера мобилизационного отдела за взятку

В Николаеве задержали офицера мобилизационного отдела центрального районного территориального центра комплектации и соцподдержки во время получения взятки в размере 1500 долларов.
Это стало известно 4 сентября благодаря сообщению Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
По информации прокуратуры, данный чиновник предложил за определенную сумму аннулировать призыв военнообязанного в армию и обеспечить ему отсрочку. За такие обещания он получил указанную сумму взятки.
В связи с этим инцидентом фигуранту было предъявлено обвинение в злоупотреблении своим служебным положением. В настоящее время он находится под круглосуточным домашним арестом, ожидая дальнейших судебных процедур.
Это стало известно 4 сентября благодаря сообщению Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
По информации прокуратуры, данный чиновник предложил за определенную сумму аннулировать призыв военнообязанного в армию и обеспечить ему отсрочку. За такие обещания он получил указанную сумму взятки.
В связи с этим инцидентом фигуранту было предъявлено обвинение в злоупотреблении своим служебным положением. В настоящее время он находится под круглосуточным домашним арестом, ожидая дальнейших судебных процедур.
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