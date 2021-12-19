В Николаеве выстрелом в голову убита женщина 

Полиция расследует обстоятельства убийства 37-летней женщины в съемной квартире в центре Николаева.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
Женщина не отвечала на звонки, а соседка увидела ее лежащей на полу. Квартирантку убили выстрелом в голову.
В центре Николаеве в квартире обнаружили застреленной женщину. Она снимала жилплощадь. Тревогу забила квартирная хозяйка.
Женщина не отвечала на звонки, а соседка увидела ее лежащей на полу. Квартирантку убили выстрелом в голову.
В центре Николаеве в квартире обнаружили застреленной женщину. Она снимала жилплощадь. Тревогу забила квартирная хозяйка.
Приехавшая полиция нашла женщину мертвой. Эксперт, осмотрев ее тело, обнаружил огнестрельное ранение в голову.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Умышленное убийство. Идет расследование.
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