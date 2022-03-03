В Николаеве сожгли машину кандидата в депутаты от "Слуги народа"

18:17 08 Октябрь Киев, Украина

Ночью, 8 октября, неизвестные подожгли автомобиль кандидата в Николаевский Горсовет от "Слуги народа" Дениса Жело.

"В полицию поступило сообщение о том, что на автостоянке по ул.Мореходная в Заводском районе Николаева горит автомобиль Ford Fusion. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС… Следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении полиции Николаевской области.





Полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Полиция устанавливает свидетелей поджога, поэтому обращается с просьбой к гражданам полезную для следствия информацию сообщать в Заводский отдел полиции по адресу: Николаев, ул.Белая, 44 или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.

В сообщении полиции не указаны имя и фамилия потерпевшего.