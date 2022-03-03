В Николаеве сожгли машину кандидата в депутаты от "Слуги народа"

Ночью, 8 октября, неизвестные подожгли автомобиль кандидата в Николаевский Горсовет от "Слуги народа" Дениса Жело.
Полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц.
Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Полиция устанавливает свидетелей поджога, поэтому обращается с просьбой к гражданам полезную для следствия информацию сообщать в Заводский отдел полиции по адресу: Николаев, ул.Белая, 44 или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.
В сообщении полиции не указаны имя и фамилия потерпевшего.
О поджоге своего автомобиля написал кандидат в Николаевский горсовет от партии "Слуга народа" Денис Жело, на своей странице в Facebook он выложил фото того же сгоревшего автомобиля, что и в сообщении полиции, и подписал: "Предвыборная продолжается! Кое у кого начали сдавать нервы. Видимо, мы плотно прищемили вам хвосты. Трусливые идиоты, это просто железо, вам все равно не удастся меня сломать!"
В конце сентября Жело сообщил, что идет на выборы в Николаевский горсовет от "Слуги народа" по округу №6 (Терновка, Матвеевка, Соляные, Северный, Варваровка и часть центра города).
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