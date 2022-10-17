В Николаеве оккупанты попали в емкости с тысячами тонн подсолнечного масла, которое теперь течет по улицам

13:40 17 октября Киев, Украина





В результате атаки российских военных по Николаеву в ночь на 17 октября разрушенными остались две емкости с 7,5 тысяч тонн подсолнечного масла, которое теперь течет по улицам города.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Два резервуара с непереработанным маслом на территории предприятия в Заводском районе города загорелись в 22 часа после атаки дронов-

камикадзе. Только в полночь возгорание на площади в тысячу квадратных метров удалось ликвидировать.

Уже утром николаевские журналисты сообщили, что по некоторым улицам в городе текут реки подсолнечного масла. По их данным, каждая из поврежденных цистерн содержала около 7,5 тысячи тонн масла.

“Пока в противостоянии раша vs подсолнечное масло (в нашем терминале) – Раша ведет 2-0. К сожалению, здесь они очень профессионально показывают силу своей армии", – прокомментировал атаку глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Николаевские журналисты говорят, что местные выражают опасения, что в Николаеве могут вспыхнуть пожары из-за реки масла на улицах, однако в ГСЧС региона пока о таких случаях не сообщали.