В Николаеве на ходу загорелся автомобиль

В Николаеве во время движения автомобиля Toyota Prius 2012 года выпуска, в салоне транспортного средства из-под панели пошел дым, а потом началось открытое горение.
14 декабря в 07:25 по спецлинии 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля Toyota на проспекте Героев Украины г. Николаев.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Николаевской области.
На место прибыло отделение 1 государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
В 7:33 пожар был локализован и в 07:40 ликвидировали на площади 2 кв. м с помощью генератора пены средней кратности, его причина устанавливается.
К тушению привлекалось 2 единицы техники и 8 человек.
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