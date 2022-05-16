В Николаеве на ходу загорелся автомобиль

12:38 14 декабря Киев, Украина

Николаеве во время движения автомобиля Toyota Prius 2012 года выпуска, в салоне транспортного средства из-под панели пошел дым, а потом началось открытое горение.





14 декабря в 07:25 по спецлинии 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля Toyota на проспекте Героев Украины г. Николаев.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Николаевской области.

На место прибыло отделение 1 государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

В 7:33 пожар был локализован и в 07:40 ликвидировали на площади 2 кв. м с помощью генератора пены средней кратности, его причина устанавливается.



К тушению привлекалось 2 единицы техники и 8 человек.