В Николаеве митингует малый бизнес

11:48 07 Апрель Киев, Украина

Около 300 предпринимателей собрались под зданием Николаевского горсовета с требованием отмены налогов и возможности продолжать предпринимательскую деятельность во время карантина.



Об этом сообщает "Суспільне".



Участники акции собирают подписи в обращении к мэру, позже мэр Александр Сенкевич вышел к протестующим.



"Давайте узнаем, почему так происходит. Есть всеукраинские показатели, по которым города переводятся с одних зон в другие", - сказал Сенкевич.



По требованию предпринимателей отменить арендную плату мэр сказал: "Я не могу повлиять на вашу аренду. Необходимо говорить не со мной, а с владельцем рынка".



Мэр пригласил на переговоры представителей инициативной группы - трех человек.



По состоянию на 11:10 участники акции начали расходиться.



По словам старшего инспектора сектора превентивной деятельности Михаила Морозова, в акции приняли участие 300 человек.