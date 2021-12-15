В Николаеве митингует малый бизнес

Около 300 предпринимателей собрались под зданием Николаевского горсовета с требованием отмены налогов и возможности продолжать предпринимательскую деятельность во время карантина.
Об этом сообщает "Суспільне".
Участники акции собирают подписи в обращении к мэру, позже мэр Александр Сенкевич вышел к протестующим.
"Давайте узнаем, почему так происходит. Есть всеукраинские показатели, по которым города переводятся с одних зон в другие", - сказал Сенкевич.
По требованию предпринимателей отменить арендную плату мэр сказал: "Я не могу повлиять на вашу аренду. Необходимо говорить не со мной, а с владельцем рынка".
Мэр пригласил на переговоры представителей инициативной группы - трех человек.
По состоянию на 11:10 участники акции начали расходиться.
По словам старшего инспектора сектора превентивной деятельности Михаила Морозова, в акции приняли участие 300 человек.
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