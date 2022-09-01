В Николаеве и Харькове были слышны звуки взрывов - СМИ

07:36 22 августа Киев, Украина

В Николаеве и Харькове прогремели взрывы. В городах объявили воздушную тревогу.

Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщают СМИ.

"В Николаеве и Харькове прогремели взрывы", - отметили журналисты.

Граждане должны немедленно пройти в укрытие и не подвергать себя и своих близких опасности.



Выходить из укрытий можно лишь после сигнала об отбое воздушной тревоги.



В течении последних 12 часов воздушная тревога в Харькове, где вводят затяжной комендантский час, звучала несколько раз. Около 21.10 Игорь Терехов сообщил, что россияне обстреляли Киевский район города.



Впоследствии стало известно, что пострадал один человек. Детали о его состоянии пока не раскрывают.



Около 00.26 сообщили о взрывах в Николаеве. Позже в сети появилась информация, что в результате обстрела вспыхнул пожар. Около трех ночи в городе опять сообщили о взрывах.