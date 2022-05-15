В Нигерии боевики атаковали школу. Сотни учеников пропали без вести

12:29 13 декабря Киев, Украина

В любом конфликте, который создают взрослые, так или иначе, страдают дети. Особенно, если страна находится в нестабильном политическом положении или состоянии войны. Ужасную новость сообщило международное агентство Reuters. По его информации, в нигерийском городе Канкара штата Кацина около 400 учеников школы-интерната для мальчиков пропали без вести или похищены в результате вооруженного нападения неизвестных на образовательное учреждение.

Отмечается, что боевики атаковали школу спустя двое суток после прибытия в родной штат президента страны Мухаммаду Бухари. Они ворвались на мотоциклах в здание школы, когда дети уже спали. Атака продолжалась больше часа.

Во время перестрелки нападавших со службой безопасности школы ученики сбежали из учреждения, чтобы спастись. Многих детей боевики забрали с собой.

По данным агентства, правоохранители обнаружили злоумышленников в лесу. Во время преследования силовики при помощи авиации вели с ними перестрелку, в которой один полицейский получил ранение. При этом удалось спасти около 200 учеников.

Как сообщили местные СМИ, в школе находились 884 мальчика. Судьба более 200 из них остается неизвестной. К их поискам подключились армия и родители.

По последним данным, пока ни одна из групп боевиков не взяла на себя ответственность за нападение на школу в Кацине, которая находится далеко от обычного района операций террористов Боко Харам на северо-востоке.

Как сообщалось, нигерийские военные уничтожили 23 боевика исламистской группировки Боко Харам в ходе военной операции.

Ранее на северо-западе Нигерии в результате серии авиаударов погибли 17 членов банд. Бомбежка велась в лесном районе Дунья в штате Кацина.