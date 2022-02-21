В Нигере в результате авиаударов военных погибли семеро детей

15:03 21 Февраль Киев, Украина





Местный губернатор региона Маради Шайбу Абубакар подтвердил инцидент. Абубакар рассказал, что в результате авиаудара по деревне Начаде четверо детей погиблина месте, а трое других скончались по дороге в больницу. В результате авиаудара нигерийских военных по бандитам в южной части соседнего Нигера погибли семеро детей и еще пятеро получили ранения.Местный губернатор региона Маради Шайбу Абубакар подтвердил инцидент. Абубакар рассказал, что в результате авиаудара по деревне Начаде четверо детей погиблина месте, а трое других скончались по дороге в больницу.

«Была ошибка с ударами Нигерии по границе, что привело к жертвам на нашей территории.», - сказал Абубакар.

Абубакар сказал, что нигерийские военные самолеты прочесывают местность в поисках бандитов, местных преступных группировок, действующих на северо-западе Нигерии, которые убивают людей или похищают их с целью получения выкупа.



Директор министерства обороны Нигерии Джимми Акпор заявил, что расследование продолжается.

«В соответствии с политикой, Военно-воздушные силы (ВВС) Нигерии не совершают никаких вторжений в районы за пределами территориальных границ Нигерии», - заявил Акпор.

Деятельность преступных группировок спровоцировала террор в регионе с конца 2020 года. Власти Нигерии принимают жесткие меры.



Бандиты, спасающиеся от военных рейдов в Нигерии, часто мигрируют на север, в сторону Нигера. Регион Маради в Нигере является одним из наиболее пострадавших от насилия, устроенного бандитами в соседних Катсине, Сокото и Замфаре в Нигерии.



В 2018 году Нигер усилил меры безопасности на границе с Нигерией, чтобы предотвратить проникновение банд.