В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

15:39 05 декабря Киев, Украина

В нескольких областях Украины, днем в 5 декабря, произошли взрывы. За понедельник это уже вторая волна.



О взрывах сообщают украинские СМИ и ряд Телеграм-каналов.



Отмечается, что взрывы прогремели в Запорожье, в Черкасской, Винницкой, Киевской областях.



Предварительно, сработали системы ПВО.



Также сообщается о взрывах в Одессе и области.



Ранее, на Харьковщине, Полтавщине и Днепропетровщине сбили вражеские ракеты.