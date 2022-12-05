В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В нескольких областях Украины, днем в 5 декабря, произошли взрывы. За понедельник это уже вторая волна.
О взрывах сообщают украинские СМИ и ряд Телеграм-каналов.
Отмечается, что взрывы прогремели в Запорожье, в Черкасской, Винницкой, Киевской областях.
Предварительно, сработали системы ПВО.
Также сообщается о взрывах в Одессе и области.
Ранее, на Харьковщине, Полтавщине и Днепропетровщине сбили вражеские ракеты.
О взрывах сообщают украинские СМИ и ряд Телеграм-каналов.
Отмечается, что взрывы прогремели в Запорожье, в Черкасской, Винницкой, Киевской областях.
Предварительно, сработали системы ПВО.
Также сообщается о взрывах в Одессе и области.
Ранее, на Харьковщине, Полтавщине и Днепропетровщине сбили вражеские ракеты.
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