В небе над Киевом ночью сбили около 15 БПЛА рф - ОВА

08:47 26 января Киев, Украина

В ночь на 26 января, Киев подвергся очередному воздушному нападению россии. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.



Отмечается. что оккупанты атаковали столицу несколькими десятками баражирующих боеприпасов Shahed.

"В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО" , - подчеркнул глава КГВА Сергей Попко.

Он добавил, что по оперативной информации, в течение дня высока вероятность последующих воздушных атак и призвал не игнорировать сигналы тревоги.