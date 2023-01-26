В небе над Киевом ночью сбили около 15 БПЛА рф - ОВА

В ночь на 26 января, Киев подвергся очередному воздушному нападению россии. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
Отмечается. что оккупанты атаковали столицу несколькими десятками баражирующих боеприпасов Shahed.
Отмечается. что оккупанты атаковали столицу несколькими десятками баражирующих боеприпасов Shahed.
Он добавил, что по оперативной информации, в течение дня высока вероятность последующих воздушных атак и призвал не игнорировать сигналы тревоги.
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