В НАБУ раскрыли подробности скандала в Минобороны из-за закупки продуктов военным

Национальное антикоррупционное бюро Украины еще до огласки в средствах массовой информации начало расследование насчет того, что Минобороны закупает продукты для военных по якобы завышенным ценам.
Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.
В частности, среди прочего, следствие проверяет закупки на более 13 млрд грн. Расследование продолжается. Другие детали составляют тайну следствия.
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