В НАБУ раскрыли подробности скандала в Минобороны из-за закупки продуктов военным

19:06 23 января Киев, Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины еще до огласки в средствах массовой информации начало расследование насчет того, что Минобороны закупает продукты для военных по якобы завышенным ценам.



Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), об этом сообщает пресс-служба Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях в Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и САП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам до обнародования в медиа", - говорится в сообщении.



В частности, среди прочего, следствие проверяет закупки на более 13 млрд грн. Расследование продолжается. Другие детали составляют тайну следствия.