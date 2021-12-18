В МВД установили личности всех погромщиков здания ОП

Беспорядки возле Офиса Президента не были мирной акцией, организаторы заранее планировали все так, чтобы митинг превратился в массовые драки и столкновения со стражами порядка.
Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.
Также Геращенко сообщил, что правоохранители установили личности всех, кто нанес ущерб зданию Офиса президента и уже начали вручать процессуальные документы.
Также замминистра опубликовал видео, которое, по его словам, есть "доказательством того, что митинг под ОП 20 марта с самого начала планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями "для картинки" для определенных телеканалов".
Согласно опубликованному Геращенко видео, в ближайшее время подозрения могут получить:
- Владислав Гранецкий-Стафийчук;
- Сергей Филимонов;
- Вадим Адамов;
- Роман Ратушный;
- Алексей Билковский;
- Олег Кобезский;
- Денис Мищенко.
Также Антон Геращенко поблагодарил всех, кто пришел на акцию под ОП как на мирный протест, поскольку это конституционное право гражданина, а МВД стоит на защите прав человека.
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