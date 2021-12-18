В МВД установили личности всех погромщиков здания ОП

14:55 23 Март Киев, Украина

Беспорядки возле Офиса Президента не были мирной акцией, организаторы заранее планировали все так, чтобы митинг превратился в массовые драки и столкновения со стражами порядка.

Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.
 
Также Геращенко сообщил, что правоохранители установили личности всех, кто нанес ущерб зданию Офиса президента и уже начали вручать процессуальные документы.  
"Все те провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий - установлены и будут отвечать за свои поступки. Правоохранители уже начали вручать им процессуальные документы, последствиями которых станет ответственность", - написал Геращенко.
Также замминистра опубликовал видео, которое, по его словам, есть "доказательством того, что митинг под ОП 20 марта с самого начала планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями "для картинки" для определенных телеканалов".
Согласно опубликованному Геращенко видео, в ближайшее время подозрения могут получить:
  • Владислав Гранецкий-Стафийчук;
  • Сергей Филимонов;
  • Вадим Адамов;
  • Роман Ратушный;
  • Алексей Билковский;
  • Олег Кобезский;
  • Денис Мищенко.
Также Антон Геращенко поблагодарил всех, кто пришел на акцию под ОП как на мирный протест, поскольку это конституционное право гражданина, а МВД стоит на защите прав человека. 