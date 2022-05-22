В Мукачево юная девушка совершила суицид, выпрыгнув с 9-го этажа

08:24 19 августа Киев, Украина

Как быстро молодые люди расстаются с жизнью! Только один глупый миг - и возврата больше нет, ничего уже не сможешь изменить. Вчера в закарпатском Мукачеве лишила себя такого выбора 19-летняя девушка. Она покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна девятиэтажки.

Как сообщили в полиции, на месте трагедии была найдена предсмертная записка.

Журналисты портала Перший.com.ua рассказали, что девушку звали Анастасия и она работала мастером по маникюру.

Знакомые погибшей рассказали, что она была позитивным человеком и предположили, что она была влюблена. Именно сложности в романтических отношениях, как считают близкие Анастасии, могли подтолкнуть девушку к самоубийству.

Ее бывшая одногрупница сообщила, что девушка незадолго до трагедии спрашивала ее, где найти дом с открытой крышей. А пользователи соцсетей заметили, что перед смертью она опубликовала стих про неразделенную любовь.

Причины трагедии выясняет следствие.