В москве опять пожары: загорелся торговый центр "Стройпарк"

10:56 12 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает росСМИ со ссылкой на представителя экстренных служб.



Как уточняется, сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь перекинулся на первый этаж торгового центра. Причины возгорания пока неизвестны.



Огонь уже охватил площадь в 500 кв. м. К тушению пожара привлечены 45 пожарных и 14 единиц техники.



На месте происшествия также работают машины скорой помощи. В настоящее время журналистам известно об одном пострадавшем — работнике торгового центра. Около 9 утра по московскому времени, в понедельник 12 декабря, в городе Балашиха в московской области произошло возгорание торгового центра "Стройпарк".Об этом сообщает росСМИ со ссылкой на представителя экстренных служб.Как уточняется, сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь перекинулся на первый этаж торгового центра. Причины возгорания пока неизвестны. Пожару присвоен третий номер сложности.Огонь уже охватил площадь в 500 кв. м. К тушению пожара привлечены 45 пожарных и 14 единиц техники.На месте происшествия также работают машины скорой помощи. В настоящее время журналистам известно об одном пострадавшем — работнике торгового центра.

"Все сотрудники были оперативно эвакуированы. В настоящий момент силами спецслужб продолжается тушение пожара", — рассказали журналистам в пресс-службе администрации Балашихи.

Как сообщают местные жители, разгоревшийся огонь и столб черного дыма от горящих стройматериалов хорошо видно в микрорайоне Саввино.