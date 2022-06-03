В Москве горит бизнес-центр

Сегодня, 3 июня, в здании бизнес-центра Гранд Сетунь Плаза в Москве возник сильный пожар.
Об этом сообщила российская МЧС.
Горят четыре этажа, движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено. Огонь охватил площадь 1000 кв. м.
На месте работают 180 человек и 41 единица техники. Кроме того, для тушения задействованы вертолеты Ка-32.
По предварительной информации, из горящего здания спасли более 120 человек, поиск людей продолжается.
Пожару присвоили пятый - наивысший ранг.
В штабе пожаротушения сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадного освещения
Горят четыре этажа, движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено. Огонь охватил площадь 1000 кв. м.
На месте работают 180 человек и 41 единица техники. Кроме того, для тушения задействованы вертолеты Ка-32.
По предварительной информации, из горящего здания спасли более 120 человек, поиск людей продолжается.
Пожару присвоили пятый - наивысший ранг.
В штабе пожаротушения сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадного освещения
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