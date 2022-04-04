В морской порт Херсона прибыл радиоактивный груз

Прибывший из Полтавы грузовик, не прошел радиационный контроль. При более тщательном анализе пограничники обнаружили превышение нормы радиации в пять раз.
Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 6 июля.
Указано, что опасный груз выявили с помощью системы радиационного контроля Янтарь.
Автомобиль Scania прибыл в Херсонский морской торговый порт из Полтавы с грузом металлолома. После срабатывания комплекса Янтарь пограничники дополнительно проверили грузовик приборами радиационного контроля и установили, что радиационный фон металлолома в пять раз превышает допустимую норму, – говорится в сообщении.
По данному факту пограничники проинформировали экологическую службу, Нацполицию и ГСЧС.
Сейчас грузовик находится под охраной на отдельной площадке в порту.
Указано, что опасный груз выявили с помощью системы радиационного контроля Янтарь.
Автомобиль Scania прибыл в Херсонский морской торговый порт из Полтавы с грузом металлолома. После срабатывания комплекса Янтарь пограничники дополнительно проверили грузовик приборами радиационного контроля и установили, что радиационный фон металлолома в пять раз превышает допустимую норму, – говорится в сообщении.
По данному факту пограничники проинформировали экологическую службу, Нацполицию и ГСЧС.
Сейчас грузовик находится под охраной на отдельной площадке в порту.
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