В морской порт Херсона прибыл радиоактивный груз

14:20 06 июля Киев, Украина

Прибывший из Полтавы грузовик, не прошел радиационный контроль. При более тщательном анализе пограничники обнаружили превышение нормы радиации в пять раз.
 
Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 6 июля.

Указано, что опасный груз выявили с помощью системы радиационного контроля Янтарь.

Автомобиль Scania прибыл в Херсонский морской торговый порт из Полтавы с грузом металлолома. После срабатывания комплекса Янтарь пограничники дополнительно проверили грузовик приборами радиационного контроля и установили, что радиационный фон металлолома в пять раз превышает допустимую норму, – говорится в сообщении.

По данному факту пограничники проинформировали экологическую службу, Нацполицию и ГСЧС.

Сейчас грузовик находится под охраной на отдельной площадке в порту.