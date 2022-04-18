В Мордовии военкомат забросали коктейлями Молотова

19:31 18 апреля Киев, Украина





Около трех часов ночи сторож почувствовал запах дыма в здании военного комиссариата, расположенного в поселке Зубова Поляна в 2,5 часах езды от Саранска. Мужчина вышел на улицу и увидел горящие кабинеты первого и второго этажей.



В результате пострадали несколько комнат, где хранились данные призывников. Один кабинет полностью сгорел, уничтожено несколько компьютеров.



Камер и сигнализаций в учреждении не было. На месте обнаружены четыре бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК). В ночь на понедельник, 18 апреля, неизвестные атаковали коктейлями Молотова военкомат в Мордовии. Никаких следов нападавшие не оставили.Около трех часов ночи сторож почувствовал запах дыма в здании военного комиссариата, расположенного в поселке Зубова Поляна в 2,5 часах езды от Саранска. Мужчина вышел на улицу и увидел горящие кабинеты первого и второго этажей.В результате пострадали несколько комнат, где хранились данные призывников. Один кабинет полностью сгорел, уничтожено несколько компьютеров.Камер и сигнализаций в учреждении не было. На месте обнаружены четыре бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК).

Позже на территории военкомата нашли четыре бутылки с коктейлями Молотова.