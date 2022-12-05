В многоэтажке на Троещине взорвался газовый баллон

В 22-этажном жилом доме на улице Марины Цветаевой на Троещине в Киеве произошел взрыв из-за несоблюдения правил эксплуатации газовых баллонов.
Об этом сообщает киевское управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По информации спасателей, в одной из квартир на 17 этаже взорвался газовый баллон (окончательную причину должны установить правоохранители).
В результате взрыва разрушена стена комнаты, балкон, выбито окно, повреждена облицовка ванной комнаты и мебель, стена соседней квартиры. От обломков также повреждены три припаркованные у дома автомобили и кондиционеры соседей.
Арендатор квартиры, 38-летний мужчина, получил ожоги рук, головы и шеи, его госпитализировали в ожоговый центр.
В ГСЧС заявили, что случаи пожаров и взрывов в многоквартирных домах Киева участились из-за того, что жители при отключении света используют газовые баллоны.
По информации спасателей, в одной из квартир на 17 этаже взорвался газовый баллон (окончательную причину должны установить правоохранители).
В результате взрыва разрушена стена комнаты, балкон, выбито окно, повреждена облицовка ванной комнаты и мебель, стена соседней квартиры. От обломков также повреждены три припаркованные у дома автомобили и кондиционеры соседей.
Арендатор квартиры, 38-летний мужчина, получил ожоги рук, головы и шеи, его госпитализировали в ожоговый центр.
В ГСЧС заявили, что случаи пожаров и взрывов в многоквартирных домах Киева участились из-за того, что жители при отключении света используют газовые баллоны.
Как безопасно пользоваться газовыми горелками
- Покупайте только сертифицированные горелки и баллоны в лицензированных точках продаж.
- Всегда проверяйте целостность баллончика. Не вытекает ли газ, когда вы им не пользуетесь, можно проверить с помощью мыльного раствора.
- Для этого необходимо нанести мыльный раствор на места, где возможна утечка. Если где-то появляются мыльные пузыри, это свидетельствует об утечке газа в этой зоне.
- Следуйте инструкциям от производителя.
- Используйте горелку в помещении с вентиляцией, проветривайте помещение.
- Держите баллоны подальше от солнечных лучей и от высоких температур.
- Не устанавливайте газовую горелку или плитки с газовыми баллонами на поверхности электроплит или другое оборудование, которое может нагреваться.
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