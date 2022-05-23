В многоэтажке Харькова с шестого этажа оборвался лифт. Люди успели выйти

Парк лифтов в домах советской застройки уже давно изношен, но на его замену, как всегда, нет средств. Вот и приходится жильцам многоэтажек ежедневно рисковать жизнью. Очередной случай падения кабины лифта произошел в Харькове. В одной из многоэтажек лифт сорвался с шестого этажа.
В момент падения в кабинке подъемника была лишь пустая детская коляска.
По словам очевидцев, лифт упал через несколько секунд после того, как его покинули жители.
На место происшествия вызвали специалистов.
Как сообщалось ранее, в Одессе с пятого этажа сорвался лифт, в котором находились два пассажира.
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