В многоэтажке Харькова с шестого этажа оборвался лифт. Люди успели выйти

11:54 18 августа Киев, Украина

Парк лифтов в домах советской застройки уже давно изношен, но на его замену, как всегда, нет средств. Вот и приходится жильцам многоэтажек ежедневно рисковать жизнью. Очередной случай падения кабины лифта произошел в Харькове. В одной из многоэтажек лифт сорвался с шестого этажа.

В момент падения в кабинке подъемника была лишь пустая детская коляска.

По словам очевидцев, лифт упал через несколько секунд после того, как его покинули жители.

"Просто вовремя вышли и этим спасли себе жизнь", – рассказал один из пострадавших, показав на камеру оборванные тросы.

На место происшествия вызвали специалистов.

Как сообщалось ранее, в Одессе с пятого этажа сорвался лифт, в котором находились два пассажира.