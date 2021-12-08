В Минске задержали украинских журналистов

Сегодня задержали трех штатных корреспондентов одного из телеканалов, который освещает выборы в Беларуси, среди них двое украинских граждан.
Сейчас они находятся в Московском РУВД Минска
Задержаны украинские журналисты Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк (оба живут в Праге) и россиянин Юрий Боронюк из Санкт-Петербурга. Им инкриминируют нарушение законодательства о СМИ - работа в Беларуси без аккредитации.
Отмечается, что телефоны журналистов сейчас недоступны.
Напомним, заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков заявил, что белорусские правоохранительные органы не допустят хаоса, не позволят устраивать беспорядки на улицах в период президентской избирательной кампании, которая проходит в стране, и способны противостоять нарушителям закона.
Задержаны украинские журналисты Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк (оба живут в Праге) и россиянин Юрий Боронюк из Санкт-Петербурга. Им инкриминируют нарушение законодательства о СМИ - работа в Беларуси без аккредитации.
Отмечается, что телефоны журналистов сейчас недоступны.
Напомним, заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков заявил, что белорусские правоохранительные органы не допустят хаоса, не позволят устраивать беспорядки на улицах в период президентской избирательной кампании, которая проходит в стране, и способны противостоять нарушителям закона.
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