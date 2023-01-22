В Минрегионе отреагировали на арест замминистра Василия Лозинского

11:09 22 января Киев, Украина

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский действительно задержали. Причиной этого является хищения бюджетных средств. Об этом говорится в подтверждении Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, опубликованном в субботу, 21 января

"Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского и.о. министра развития громад и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств", - сказано в сообщении.

Ведомство добавило, что Лозинского теперь уволят с занимаемой должности.

"Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", - подытожили в министерстве.

-----------------------------------------------------------------

Василий Лозинский - украинский деятель. Ранее он являлся первым зампредседателя Львовской областной государственной администрации.

Позже также занимал должность и.о. председателя Львовской областной государственной администрации с 26 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года.

Спустя некоторое время его назначили первым заместителем Министра развития общин и территорий Украины, некоторое время исполнял обязанности министра.

Отметим, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины создано 8 декабря, путем объединения Минрегиона и Мининфраструктуры.

Лозинского назначали на должность замминистра ведомства 9 декабря.

Добавим, что в Кировоградской области за коррупционное преступление будут судить главу одного из городских советов и заместителя городского головы.