В Минрегионе отреагировали на арест замминистра Василия Лозинского

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский действительно задержали. Причиной этого является хищения бюджетных средств. Об этом говорится в подтверждении Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, опубликованном в субботу, 21 января
Ведомство добавило, что Лозинского теперь уволят с занимаемой должности.
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Василий Лозинский - украинский деятель. Ранее он являлся первым зампредседателя Львовской областной государственной администрации.
Позже также занимал должность и.о. председателя Львовской областной государственной администрации с 26 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года.
Спустя некоторое время его назначили первым заместителем Министра развития общин и территорий Украины, некоторое время исполнял обязанности министра.
Отметим, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины создано 8 декабря, путем объединения Минрегиона и Мининфраструктуры.
Лозинского назначали на должность замминистра ведомства 9 декабря.
Добавим, что в Кировоградской области за коррупционное преступление будут судить главу одного из городских советов и заместителя городского головы.
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