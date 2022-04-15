В минобороны россии заявили об усилении ударов по Киеву

Российские военные увеличат интенсивность ракетных ударов по Киеву, предупредил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он добавил, что ночью ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. «В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу „Визар“ уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», — цитирует Конашенкова «Интерфакс».
Как отмечает Reuters, взрывы в украинской столице были одними из самых сильных за все время войны. Часть районов города остались без электроэнергии и интернета, подключение к которому в моменте падало на 15%, по оценке NetBlocks.
Он добавил, что ночью ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. «В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу „Визар“ уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», — цитирует Конашенкова «Интерфакс».
Как отмечает Reuters, взрывы в украинской столице были одними из самых сильных за все время войны. Часть районов города остались без электроэнергии и интернета, подключение к которому в моменте падало на 15%, по оценке NetBlocks.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии