В Минобороны прокомментировали скандал о закупке формы для ТрО ВСУ

07:54 12 августа Киев, Украина

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны (МО) Украины, министерство не занималось закупкой военной формы для войск ТрО ВСУ, в отношении которой ведется расследование.

Таким образом в министерстве прокомментировали информацию Киевской городской прокуратуры и специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона о разоблачении и сообщении о подозрении директору частной фирмы в завладении средствами, выделяемыми на закупку форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны ВСУ.

В МО отметили, что, по материалам следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих. Подразделения Минобороны к этому процессу закупки не привлекались.

"Со своей стороны подчеркиваем, что в ведомстве исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Минобороны во всех случаях антикоррупционных действий правоохранительных органов обеспечивает всемерное содействие досудебному расследованию и проводит соответствующие внутренние проверки", - резюмировали в министерстве.

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Отметим, Офис генпрокурора заявил, что директору частной фирмы, поставлявшей некачественную одежду для ВСУ на более чем 35 млн грн, объявили подозрение.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что новая полевая женская военная форма имеет восемь размеров и подойдет даже беременным.

Как уже сообщалось ранее, в Украине утвердили военную полевую форму для женщин.