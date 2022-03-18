В Минобороны США заговорили об активности РФ в Черном море

07:41 17 марта Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки заметили "усиленную морскую активность " в северной части Черного моря со стороны русских войск. Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает CNN.



" Мы также своими силами наблюдали обстрелы некоторых городов, некоторых населенных пунктов за пределами Одессы, вблизи Одессы " , - сказал он.



По словам чиновника, обстрелы идут не в Одессе. В США считают, что обстрелы ведутся с российских военных кораблей в Черном море.



« Мы считаем, что это снова с русских военных кораблей в Черном море. Похоже, местами вблизи Одессы есть обстрелы из флота » , – добавил он.