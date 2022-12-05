В МИД заявили о новых угрозах украинским дипломатам в Испании

12:15 05 декабря Киев, Украина

Украинским дипломатам в Испании снова угрожают — полиция изъяла еще три посылки с глазами животных, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три посылки с, как считается, глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия", — написал он в Facebook.

В общей сложности, по его словам, уже насчитывается 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.



По словам министра иностранных дел Дмитрий Кулебы, террористы пытаются не просто запугать украинских дипломатов, они хотят "ослабить, запугать Украину и подорвать важную дипломатическую работу по снабжению оружием, энергооборудованием, изоляцией россии". Он подчеркнул, что никому не удастся запугать или сломать украинских дипломатов.