В МИД заявили о новых угрозах украинским дипломатам в Испании

Украинским дипломатам в Испании снова угрожают — полиция изъяла еще три посылки с глазами животных, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
В общей сложности, по его словам, уже насчитывается 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.
По словам министра иностранных дел Дмитрий Кулебы, террористы пытаются не просто запугать украинских дипломатов, они хотят "ослабить, запугать Украину и подорвать важную дипломатическую работу по снабжению оружием, энергооборудованием, изоляцией россии". Он подчеркнул, что никому не удастся запугать или сломать украинских дипломатов.
По словам министра иностранных дел Дмитрий Кулебы, террористы пытаются не просто запугать украинских дипломатов, они хотят "ослабить, запугать Украину и подорвать важную дипломатическую работу по снабжению оружием, энергооборудованием, изоляцией россии". Он подчеркнул, что никому не удастся запугать или сломать украинских дипломатов.
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