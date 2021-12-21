В МИД Беларуси рассказали о нападении на белорусских послов в Лондоне

10:16 21 Декабрь Киев, Украина





В заявлении сказано, что один из дипломатов получил серьезные травмы:ему сломали нос, зуб и позже, в медучреждении диагностировали сотрясение мозга. В заявлении МИД Беларуси говорится, что группа неизвестных людей замазала фасад здания белорусского посольства в Лондоне , а затем совершила физическое нападение на подъехавших к зданию белорусских дипломатов.В заявлении сказано, что один из дипломатов получил серьезные травмы:ему сломали нос, зуб и позже, в медучреждении диагностировали сотрясение мозга.

Дипломат подтвердил белорусским журналистам, что на него напали, но добавил, что сейчас чувствует себя удовлетворительно, ночью его отпустили из больницы.



Напавшими он называет "представителей белорусской диаспоры". Сведения о нападении переданы полиции, а видео нападения планируют передать еще и государственным белорусским СМИ.



По словам консула, нападавшие были в масках, но потом сняли их. О причинах нападения ему говорили — это был не грабеж.



Правительство заявило, что вызвало британского посла в Минск, чтобы выразить официальный протест и потребовать привлечения виновных к ответственности.



Сообщения в социальных сетях показывают небольшую демонстрацию у посольства Беларуси в Лондоне. Столичная полиция Лондона на данный момент не располагает никакой информацией о предполагаемом инциденте.