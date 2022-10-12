На мелитопольском аэродроме прогремели взрывы

14:17 11 октября Киев, Украина

На аэродроме оккупированного Мелитополя в Запорожской области прогремели взрывы.


Об этом 11 октября сообщил мэр города Иван Федоров.
 
"Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там "учениях". Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких "учений" против громких взрывов ликвидации их военных баз", - подчеркнул он.

Федоров добавил, что подробности инцидента выясняют.