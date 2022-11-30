В Мелитопольской области в месте расположения оккупантов раздались взрывы
10:32 30 ноября Киев, Украина
В Мирном прогремел настолько мощный взрыв что в 30 км от Мирного его слышали жители Мелитополя.
Об этом в Телеграмме сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После 1-й ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные рф", - отметил он.
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