В Мелитополе взорвали машину коллаборантки

Представители Сил сопротивления взорвали красный автомобиль, на котором ездила предательница – директор фейкового департамента образования Запорожской области Елена Шапурова.
Как сообщал мэр Мелитополя Иван Федоров, взрыв произошел в районе автомоторного колледжа на проспекте 50-летия Победы.
Взрывчатка была заложена в автомобиле.
Отмечается, что человек, в мирной жизни прославившийся многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашел свое "призвание": возглавил оккупационный "департамент образования" и всячески помогал оккупантам насаждать российский режим "образования".
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