10:26 29 сентября Киев, Украина

Представители Сил сопротивления взорвали красный автомобиль , на котором ездила предательница – директор фейкового департамента образования Запорожской области Елена Шапурова.

Как сообщал мэр Мелитополя Иван Федоров, взрыв произошел в районе автомоторного колледжа на проспекте 50-летия Победы.

Взрывчатка была заложена в автомобиле.

"По данным очевидцев предательница жива, однако испугалась до полусмерти", – добавил Федоров.

Отмечается, что человек, в мирной жизни прославившийся многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашел свое "призвание": возглавил оккупационный "департамент образования" и всячески помогал оккупантам насаждать российский режим "образования".